100 dias após oficialização da SAF, CEO do Coritiba reconhece momento desafiador e projeta mentalidade vencedora

A SAF do Coritiba foi aprovada pelos sócios no dia 31 de maio deste ano. Entre os 20 times do Brasileirão, a SAF do clube paranaense é a mais jovem e ainda não teve a transação financeira finalizada. Apesar disso, nestes 100 dias iniciais, a expectativa do montante de investimento previsto para 10 anos, é de 15 a 17%.

"Durante o processo de transição, o Coritiba ainda passava por algumas dificuldades financeiras, mas amenizadas pelo trabalho da diretoria da associação em organizar diferentes processos através da recuperação judicial. Tivemos que reformular parte do elenco para respeitar o montante mínimo investido e, ao mesmo tempo, não ultrapassar o valor orçado", destacou Amodeo.

O executivo ressaltou também as alterações estruturais em diversas áreas administrativas do Coxa. No departamento de futebol, por exemplo, o ex-goleiro Artur Moraes assumiu a responsabilidade como executivo neste setor, além de modificações no período. "Em meio a um campeonato tão difícil e competitivo como o Brasileirão, mudamos a parte de nutrição, performance e desempenho, pessoas e profissionais. Criamos o centro de inteligência e análise desportiva, que reúne os departamentos de scouting e análise de desempenho. É um momento desafiador, mas necessário para a retomada do clube".

Apesar da atual pontuação no Campeonato Brasileiro, Carlos Amodeo e os demais dirigentes reconhecem a dificuldade do momento, mas traçam um novo perfil para a transformação do clube. "Nós queremos consolidar a mentalidade vencedora dentro e fora dos gramados. A troca de profissionais mostra que estamos pensando no todo, e não apenas nas individualidades".