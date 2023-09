Vítor Pereira reforça laço com Corinthians, mas diz que saiu por 'falta de projeto'

Na época, o treinador alegou que deixaria o Timão por problemas pessoais, relacionados à saúde da família. O fato de o português ter assumido o Flamengo logo após sair do Corinthians gerou revolta entre os corintianos.

"Eu decido, eu e minha equipe técnica, decidimos que não seria possível continuar no Corinthians pela necessidade que nossas famílias tinham naquele momento... Depois da China, fiquei três anos fora. Você vai acumulando débito com sua família, sente que seus filhos estão naquela idade da adolescência e precisam de um pai, e você não está lá. Então nós em conversa decidimos sair do Brasil, voltar para casa, para ter um tempo de estudar, refletir, melhorar... Me despeço do Corinthians desta forma, fui embora por razões familiares e por gostar muito das pessoas não quis apontar que não via projeto vencedor, capaz de nos valorizar e valorizar o clube. Então, por razões familiares, em uma conversa pessoal com o presidente, conversa de amigo, falei que de fato precisava voltar para casa", disse o treinador, que falou do processo que o levou para o Flamengo logo após a saída do Timão.

"O que acontece a seguir? Tínhamos combinado que minha família ia comigo para Bahia para passar uma semana. Nos três dias que fiquei em São Paulo, depois de me despedir, o Flamengo veio até mim. Eu nunca tinha falado com meus assistentes sobre Flamengo porque não tínhamos nada. Eles chegam até mim e falam que gostaria que eu dirigisse o Flamengo. No dia anterior de ir embora, fui até a Avenida Paulista e sentei-me com dois amigos para tomar uma cerveja. Eu sentei por 30 segundos, porque se formou uma fila enorme. Isso ficou na minha cabeça. Queriam tirar fotos comigo. Senti que tinha uma relação muito forte com os corintianos. Naquele último dia, o clube pediu para eu transmitir uma coisa, mas não conseguia, o sentimento era muito forte. Vou para Bahia e os dirigentes do Flamengo vão atrás de mim. Estragaram minhas férias, não tive férias. Ninguém queria que eu continuasse no Brasil. Problemas de saúde da família que falam, que brincam, é muito sério. Falei isso em uma conversa de amigos e vazou para a imprensa. O Marcos Braz ficou nesse hotel na Bahia", comentou.

"Ligo para meus assistentes para dizer que tínhamos o Flamengo e me lembraram da promessa às famílias, e que era difícil. Tinha que formar uma equipe técnica em dois dias. Fiz minha carreira em cima do risco, isso faz parte da minha natureza. Eu sempre acredito que é possível. Fui para o Flamengo com uma equipe técnica organizada em dois dias, isso é difícil. Vieram várias finais seguidas e esse foi meu projeto lá, jogar finais. Com uma equipe nova, um grupo completamente diferente do Corinthians, que exige uma liderança diferente. São dois clubes completamente diferentes", complementou.

No comando do Corinthians, Vítor Pereira acumulou 23 vitórias, 20 empates e 15 derrotas, com um aproveitamento de 51%. O técnico levou o Timão ao vice-campeonato da Copa do Brasil, perdendo a decisão para o Flamengo.

Já pelo Rubro-Negro, o técnico venceu 10 partidas, empatou um e perdeu sete, com aproveitamento de 57%. O treinador perdeu a final da Supercopa do Brasil, da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, da Recopa Sul-Americana e não chegou à decisão do Mundial de Clubes.