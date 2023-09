Última vitória do São Paulo no Brasileirão foi há dois meses; veja próximas rodadas

O São Paulo vê o G4 do Brasileirão cada vez mais distante. Há seis jogos sem vencer na competição, o time tenta engrenar na tabela nas próximas rodadas.

O próximo compromisso do Tricolor será contra o Internacional, no Beira-Rio. O duelo está marcado para esta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida antecede a ida da final da Copa do Brasil, diante do Flamengo.

Em seguida, o São Paulo recebe o Fortaleza, no Morumbi. O jogo será quatro dias antes do duelo de volta da Copa do Brasil, ou seja, a tendência é que Dorival utilize um time alternativo.