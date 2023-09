Torcida do Santos esgota ingressos para jogo contra o Cruzeiro na Vila Belmiro

Os demais 4 mil destinados aos proprietários de cadeiras cativas, especiais e camarotes, não podem ser colocados à venda, totalizando a carga de 15.500 mil lugares disponibilizados.

Classificação e jogos Brasileirão

O público total será a soma dos ingressos comercializados, mais o número de proprietários de cadeiras e camarote que acessarem ao estádio, batendo suas carteirinhas.

Santos e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No momento, o Peixe está na 17ª colocação, com 21 pontos, um a menos que o Bahia, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. A Raposa está em 12º, com 26.