Time Brasil faz primeiro treino para confronto contra a Dinamarca pela Copa Davis

"Todos nós estamos em um ótimo momento na carreira, então, com certeza, temos grandes chances de sair com vitória no confronto. Claro que não será fácil, mas somos um time muito unido e batalhador, por isso acredito muito na nossa equipe. Hoje demos o primeiro passo e nos sentimos muito bem em quadra", disse o tenista, que alcançou, no US Open, a chave principal de um Grand Slam pela primeira vez.

Thiago Wild é mais um brasileiro que vive um ótimo momento. No último domingo, o paranaense conquistou o ATP Challenger 125 de Gênova, na Itália, e agora ocupa a 76ª colocação do ranking da ATP. Ao citar a chegada na Dinamarca, ele falou que a adaptação é essencial.

"Tive bastante mudança de superfícies nos últimos meses, essa é um pouco mais lenta, mas já estou me acostumando.Tenho jogado muito bem nos últimos torneios e vou dar tudo de mim nesta semana para chegar bem nos jogos", completou.