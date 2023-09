Flamengo: Sampaoli sofre punição da Conmebol e terá que pagar multa de R$ 98 mil

O Flamengo foi eliminado pelo Olímpia-PAR nas oitavas de final da Copa Libertadores após derrota por 3 a 1 no Paraguai, em 10 de agosto. Além de deixar o clima tenso no Ninho do Urubu, o resultado trouxe um prejuízo financeiro ao clube.

A Conmebol puniu nesta semana o técnico Jorge Sampaoli. O comandante rubro-negro levou dois cartões amarelos e foi expulso aos 6 minutos do segundo tempo no duelo no Defensores del Chaco.

A entidade sul-americana suspendeu Sampaoli por um jogo. Além disso, o argentino terá que pagar multa de U$ 20 mil (cerca de R$ 98 mil na cotação atual).