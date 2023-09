Ferraresi volta aos treinos no São Paulo sete meses após cirurgia no joelho

O São Paulo informou na tarde desta terça-feira (12) que o zagueiro Nahuel Ferraresi voltou aos treinamentos após se recuperar de cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, realizada no dia 5 de fevereiro deste ano, há mais de sete meses.

De acordo com o clube tricolor, o defensor venezuelano treinou sem limitações com o restante do grupo são-paulino e, agora, inicia o processo de retomada de ritmo para voltar a ser relacionado. Ele não entra em campo desde 22 de janeiro, quando sofreu a lesão no joelho, em empate sem gols contra o Palmeiras.

No último mês de julho, São Paulo e Grupo City acertaram a renovação do vínculo de Ferraresi com o clube paulista. No acordo, o jogador prolongou seu empréstimo com o Tricolor até o fim deste ano e, a partir de 2024, assinará um contrato válido por três anos, ou seja, até 2027.