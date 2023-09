Sem Messi e com um a mais, Argentina se impõe na altitude e passa sobre a Bolívia

Quatro minutos depois, veio o segundo tento dos campeões mundiais no jogo. Em cobrança de falta, Di María levantou a bola na área e Tagliafico desviou com ombro, colocando no canto do goleiro e ampliando o resultado.

Na etapa final, a Argentina administrou o duelo e se expôs menos. O time chegou a ter uma boa chance aos 25 minutos, em chute cruzado de Álvarez que tocou na trave da Bolívia e foi para fora.

No fim, os argentinos ainda conseguiram balançar a rede dos adversários uma última vez. Palacios aproveitou o vacilo da defesa na saída de bola, desarmou o defensor boliviano e tocou para Nico González. O substituto de Messi na partida não perdoou e bateu no canto de Viscarra, decretando a vitória.