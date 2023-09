Sem Mbappé, França perde para Alemanha por 2 a 1 em amistoso

A equipe da França perdeu para a Alemanha por 2 a 1 na tarde desta terça-feira, em amistoso disputado no Signal Iduna Park. A atual vice-campeã do mundo não contou com o astro Kylian Mbappé, que não saiu do banco de reservas.

O primeiro gol alemão saiu aos quatro minutos de jogo, com Thomas Muller, após passe de Benjamin Henrichs. O time ampliou com Leroy Sané, que completou assistência de Havertz faltando pouco para o apito final.

Ainda daria tempo da França diminuir com o capitão Antoine Griezmann, em cobrança de pênalti. Camavinga foi derrubado por Sané na área e a penalidade foi assinalada.