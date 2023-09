Santos abre venda geral de ingressos para 'decisão' contra o Cruzeiro pelo Brasileirão

Após o começo da venda de ingressos na segunda-feira para os sócios, o Santos iniciou a comercialização de entradas para o público geral nesta terça. O Peixe enfrenta o Cruzeiro na quinta, às 19 horas (de Brasíla), pelo Campeonato Brasileiro.

Os não-associados podem adquirir suas entradas através do site futebolcard.com, enquanto o Sócio Rei também segue podendo garantir seu lugar na Vila Belmiro pelo site oficial do clube. A comercialização ocorrerá apenas de forma on-line até quarta-feira. No dia do jogo, a bilheteria do portão 6 da Vila Belmiro funcionará das 9 horas às 20h15 para a torcida do Peixe. Já para os cruzeirenses, a venda ocorrerá das 17 horas às 20h15, no portão 19.