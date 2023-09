Rodrigo Ely torce para a chegada de Deyverson ao Grêmio

O Grêmio já analisa o mercado para buscar um substituto para o uruguaio Luis Suárez em 2024. O nome do atacante Deyverson, ex-Palmeiras e atualmente no Cuiabá, está cotado e conta com um apoio especial dentro do clube de Porto Alegre.

O zagueiro Rodrigo Ely, que chegou recentemente para reforçar o elenco do Imortal, tem uma relação muito próxima com Deyverson. Ele foi o padrinho de casamento do jogador do Cuiabá.

"Tenho uma relação muito boa com o Deyvinho, sou seu padrinho de casamento", confirmou Rodrigo Ely em entrevista coletiva nesta terça-feira.