Riquelme admite preocupação com campo sintético do Palmeiras: 'Outro jogo'

Atual vice-presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme está ciente da importância para a sua equipe do confronto da semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras. Por isso, ele faz grande aposta no jogo de ida, no caldeirão de La Bombonera, em Buenos Aires, no dia 28 de setembro.

"Primeiro, devemos pensar no jogo em casa, com a nossa torcida. Será uma grande festa. Vamos ver se temos a sorte de vencer e, a partir daí, pensar no próximo [confronto]", afirmou o ex-meia, em entrevista à ESPN da Argentina.

Riquelme considera fundamental o Boca Juniors chegar ao jogo do Allianz Parque com alguma vantagem, até pelas condições que seu time irá enfrentar na capital paulista em função de um campo sintético no estádio. "Vai ser um outro jogo, mais rápido", definiu o dirigente, que, entretanto, não poupa elogios à qualidade do Palmeiras.