Rafael fala sobre a expectativa de completar 50 jogos no gol do São Paulo: "Feliz e orgulhoso"

"A gente sabe que a semana é diferente e estamos cientes da importância da decisão de domingo, mas temos objetivos no Campeonato Brasileiro e, nesta quarta, enfrentaremos o Internacional, fora de casa, e será uma partida duríssima. Além de ser super importante para nós na competição, será bem especial para mim porque terei a oportunidade de chegar aos 50 jogos por esse clube gigantesco", disse.

O arqueiro, que já bateu seu recorde pessoal na carreira de mais partidas em uma mesma temporada, sofreu 39 gols. Além disso, saiu de campo sem ser vazado em 23 oportunidades.

Rafael também já teve alguns momentos de herói, como no duelo com o Sport, quando pegou a cobrança de pênalti que levou o São Paulo às quartas de final da Copa do Brasil. E, na fase seguinte, com uma defesa milagrosa, que ajudou a equipe a passar pelo Corinthians, mantendo vivo o sonho do título inédito do torneio.

"Apesar do pouco tempo de clube, já vivi momentos marcantes e de muitas alegrias aqui. Não há nada mais especial do que jogar no Morumbi lotado, com o apoio da nossa torcida. Foram muitos jogos importantes e, amanhã, se eu receber a oportunidade de entrar em campo, em Porto Alegre, e fizer minha partida de número 50 pelo São Paulo, será uma noite inesquecível. Me sinto extremamente lisonjeado e com muito orgulho por poder alcançar uma marca tão especial como essa", finalizou.