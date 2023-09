Casares dá explicações sobre venda de ingressos para final da Copa do Brasil

O presidente do São Paulo, Julio Casares, explicou o motivo dos preços altos de ingressos para a final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, e informou quais serão as datas para efetuar a troca dos bilhetes virtuais por físicos. O caso gerou reclamações de torcedores são-paulinos nas redes sociais.

A comercialização das entradas foi marcada por uma enorme confusão. Além da alta demanda, que causou um mau funcionamento do sistema, houve questionamentos pelo fato do clube ter antecipado datas para venda dos ingressos. Isso sem falar dos valores, que variam de R$ 200 a R$ 1.500, com camarotes chegando a R$ 2 mil.

"O primeiro jogo é no Rio e o Flamengo é mandante. Ele acaba, de uma forma ou de outra, tabelando o preço do visitante. O torcedor do São Paulo tem o preço fixado em R$ 700, com uma meia de R$ 350. Nós temos que responder com reciprocidade. Os preços do São Paulo são 50% dos preços praticados no Maracanã", disse em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, na última segunda-feira.