Número 1 do mundo, João Fonseca lembra lesão no futebol e admite interesse pelo tênis universitário nos EUA

Com a conquista do US Open juvenil no último sábado, o brasileiro João Fonseca assumiu a primeira posição do ranking mundial de tenistas com até 18 anos. Agora, o jovem planeja seu futuro no profissional, mas não descarta uma passagem pelo tênis universitário.

"Eu tenho falado com algumas universidades, mas eu quero deixar as duas portas abertas o máximo de tempo que eu conseguir, tanto a do profissional quanto a da universidade. Acho que seria uma experiência boa, passar 8 meses lá e depois partir para o tênis profissional, mas não quero decidir nada agora", disse João em entrevista à