Morelos diz que Santos tem que "jogar até a morte" para evitar rebaixamento: "Não pode cair"

Visando fugir da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Santos correu atrás de reforços neste meio de ano. O último a chegar foi Alfredo Morelos, que foi oficialmente apresentado nesta terça-feira. Em entrevista coletiva, o atacante mostrou ter ciência do momento complicado do Peixe, mas destacou acreditar na recuperação.

"Sabemos que o Brasileirão é muito difícil, mas temos companheiros muito bons. Sei da situação que está o clube. Posso jogar como centroavante e até como segundo atacante. Estou com ambição de ajudar o Santos a sair dessa situação", disse.

O atacante de 27 anos chega ao Alvinegro Praiano após passar oito temporadas na Europa. Agora, ele tenta usar a sua experiência para ajudar o clube paulista a fugir de um inédito rebaixamento.