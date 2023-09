Morelos celebra chance no Santos e se diz bem para estrear contra o Cruzeiro: "Vou fazer de tudo para ajudar"

Nesta terça-feira, Alfredo Morelos foi oficialmente apresentado como jogador do Santos. Em sua primeira entrevista coletiva, o atacante destacou que está empolgado com a chance de vestir a camisa do Peixe após passar oito temporadas no futebol europeu.

"Estou muito feliz por estar no Santos. É um clube muito grande. Estou com muita expectativa e gana para fazer tudo muito bem. O grupo me recebeu da melhor maneira possível. A decisão de vir para o Santos foi importante para mim. A liga brasileira é importante, vai me ajudar a crescer. Fiz um contrato de dois anos com o Santos e espero fazer as coisas bem aqui", disse.

"O Santos é uma equipe muito importante, em um torneio muito competitivo. Vai ser lindo para mim. Sabemos da grandeza do Brasileirão. Venho muito motivado. Sabemos que é um campeonato muito competitivo que vai me ajudar a crescer mais. Vou tentar ajudar fazendo gols", ampliou.