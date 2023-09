Messi revela que seu filho comemora gols do Real Madrid e que faz provocações ao pai

Lionel Messi, jogador do Inter Miami e ídolo máximo do Barcelona, contou alguns bastidores de sua vida pessoal. Em entrevista ao TyC Sports, da Argentina, o atacante de 36 anos revelou que seu filho Mateo assiste jogos do Real Madrid e comemora gols dos madrilenhos para irritar seu irmão Thiago.

"Em casa, quando Thiago e Mateo assistem a jogos de futebol juntos, Mateos gosta de comemorar os gols do Real Madrid para irritar seu irmão", revelou o craque argentino à TyC Sports.

Ainda, Messi contou que Mateo também gosta de tirar sarro de seu pai: "Quando ele (Mateo) joga bola comigo no quintal, ele diz: 'Eu sou o Liverpool e o Valencia, porque eles te venceram'". A provocação se dá pelo fato dos Reds terem vencido o Barcelona por 4 a 0 em Anfield, na Champions League da temporada 2020/21, e também, pelo fato do clube espanhol ter sido campeão da Copa do Rei, em 2019.