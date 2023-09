Maxi Silvera afirma estar pronto para estrear pelo Santos e diz não pensar sobre extensão de contrato

O centroavante Maximiliano Silvera foi apresentado no Santos na tarde da última segunda-feira, no CT Rei Pelé. Em entrevista coletiva, o uruguaio afirmou estar preparado para estrear com a camisa do Peixe já na próxima quinta-feira, contra o Cruzeiro — está regularizado no BID da CBF e livre para atuar —, e, apesar de não atuar há quase dois meses, disse estar se sentindo "muito bem" fisicamente.

"Estou preparado para a estreia, já estou ansioso para que chegue quinta-feira [dia do jogo contra o Cruzeiro]. Estou bem com os novos companheiros, me receberam muito bem. Também estou muito bem fisicamente e preparado para estrear", disse.

"Fisicamente estou muito bem. Não atuo desde o fim de julho, quando terminou o campeonato nos Estados Unidos [Copa das Ligas], pelo Necaxa. Mas, me sinto muito bem, não deixei de treinar. Desde quando deixei o clube, estava treinando em um time no Uruguai e me mantive sempre ativo. Esta semana também serviu para melhorar fisicamente, ficar alinhado com o grupo e em ordem já para a partida de quinta-feira [contra o Cruzeiro]", continuou o atleta.