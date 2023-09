Marlon Gomes retorna da Seleção olímpica ao Vasco e treina com máscara

O Vasco segue com a preparação visando o clássico deste sábado, contra o Fluminense, no Nilton Santos. Para esta partida, os cruzmaltinos contaram com o retorno do volante Marlon Gomes.

O jogador estava com a Seleção Brasileira olímpica, que teve o segundo amistoso cancelado pelo terremoto no Marrocos. No entanto, Marlon Gomes já estaria fora do jogo.

O cruzmaltinos sofreu uma fratura no nariz no primeiro amistoso da Seleção. O Vasco informou que Marlon Gomes terá que treinar com uma proteção no local.