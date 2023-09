Marcos Leonardo se apresenta no Santos após defender Seleção Olímpica e treina na academia

O treinador ainda não pôde contar com Tomás Rincón e Yeferson Soteldo, convocados para a seleção venezuelana. Outro desfalque foi Alex Nascimento. O zagueiro fraturou o tornozelo na última quinta-feira e teve que passar por cirurgia.

Para encarar a Raposa, Aguirre não poderá contar com Soteldo, que foi expulso contra o América-MG e terá que cumprir suspensão.

Em compensação, o meio-campista Dodi e o atacante Lucas Braga estão de volta. Além disso, o comandante pode ter duas novidades. Os atacantes Maximiliano Silvera e Alfredo Morelos já treinam com o grupo e já estão aptos para estrear após serem regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O Santos encerra a sua preparação para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira. O jogo é importante para o clube paulista, que tenta fugir da zona do rebaixamento.

No momento, o Santos está na 17ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos, um a menos que o Bahia, que é o primeiro time fora do Z4. A Raposa está em 12ª, com 26.