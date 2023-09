Marçal projeta duelo contra o Atlético-MG: "Novo estádio, vem de vitória e é um time difícil"

O Botafogo segue com a preparação para o confronto contra o Atlético-MG. A partida será neste sábado, em Belo Horizonte, a partir das 21 horas (de Brasília) pela 23ª rodada do Brasileirão.

O lateral esquerdo Marçal projetou o duelo contra os mineiros e espera uma partida complicada para o líder da Série A.

"Sabemos que será um jogo difícil lá, o Atlético-MG está com um novo estádio, vem de vitória no jogo que teve em casa. É um time difícil, com bons jogadores, temos que estar focados para ir lá e buscar os três pontos. É um jogo difícil em Minas, mas tenho certeza de que com essa semana cheia para trabalhar vamos conseguir o objetivo", disse à Botafogo TV.