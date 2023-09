Luiz Fernando, destaque da base, comemora primeiro contrato profissional com Corinthians

O atacante Luiz Fernando, do sub-17 do Corinthians, assinou contrato profissional com o clube do Parque São Jorge na última semana, e não escondeu a felicidade em realizar este sonho.

Luiz Fernando agradeceu o apoio recebido e promete continuar com a dedicação que o consolidou como um dos destaques das categorias de base do Timão.

"Estar vivendo isso é um sonho, não só meu, mas de toda a minha família. Meus pais, irmãos, amigos que realmente torcem por mim, ficaram muito felizes com essa conquista, e comigo não foi diferente. Estou muito feliz e espero poder retribuir toda essa confiança e carinho dentro de campo, honrando o manto do Corinthians", disse o jovem de 16 anos.