Lesionado, Dudu agradece carinho em "momento muito difícil" e elogia estrutura do Palmeiras

Dudu agradeceu ao carinho recebido por torcedores, jogadores e comissão técnica do Palmeiras após sua lesão. Além de ter o nome gritado pelo Allianz Parque no jogo de Libertadores contra o Deportivo Pereira, o 'Baixola' teve uma camisa sua levada pelo elenco na foto oficial antes do confronto.

"Fico feliz pelo carinho do torcedor, dos jogadores e de todo mundo. Para o atleta, esse é um momento muito difícil, e saber que as pessoas têm um carinho e que todos estão torcendo para a nossa recuperação deixa a gente mais forte e mais feliz. No momento de tristeza, deixa a gente feliz pelo carinho e pelo amor que a gente tem do torcedor, das pessoas que trabalham comigo e das que estão me ajudando. Espero voltar o mais rápido possível para poder dar continuidade à minha caminhada aqui no Palmeiras", declarou.

A grande novidade da última segunda-feira (11) de treino do Palmeiras foi o início do período de fisioterapia de Dudu no Núcleo de Saúde e Performance da Academia de Futebol. O 'Baixola' passou por cirurgia no joelho direito recentemente e, segundo o próprio Verdão, deve ficar afastado dos gramados de nove até doze meses.