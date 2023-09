Jogadores e personalidades do Corinthians tiram fotos com novo terceiro uniforme; confira

Alguns jogadores e personalidades do Corinthians foram registrados nesta terça-feira com o novo terceiro uniforme da equipe para a temporada de 2023. Atletas como Cássio, Renato Augusto, Yuri Alberto, Gabi Zanotti, Luana Bertolucci e Grazi tiraram fotos e atenderam torcedores com o novo manto no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.

O novo uniforme é uma homenagem ao ídolo Sócrates, que no movimento das Diretas Já, usou camisa com tom amarelo, como a que está prestes a ser lançada pelo Timão. O clube ainda não divulgou oficialmente o manto e ainda não há previsão para o jogo de estreia do novo uniforme. Além dos jogadores citados, Zé Maria e o MC Hariel participaram da sessão de fotos na capital paulista.

Além da camisa, é possível ver jaquetas com a mesma tonalidade e tons pretos. Todos os uniformes do Corinthians para esta temporada possuem inspiração na Democracia Corinthiana, movimento político do clube durante a Ditadura Militar, no início da década de 1980.