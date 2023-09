João Cancelo fala sobre seu objetivo no Barcelona: "Vou fazer de tudo para explodir"

João Cancelo foi anunciado como jogador do Barcelona no dia 1 de setembro e até então atuou por apenas 31 minutos com a camisa do clube espanhol. Isso porque o atleta precisou servir a seleção de Portugal durante a Data Fifa.

O lateral foi utilizado por Roberto Martinez, treinador de Portugal, nos dois jogos das eliminatórias para a Eurocopa de 2024, e inclusive ajudou seu país a vencer de Luxemburgo por 9 a 0. Após o jogo, o atleta concedeu entrevista para o jornal Sport e comentou sobre seu objetivo no Barça.

"Vou fazer de tudo para explodir no Barça. Vou tentar mostrar o meu futebol, a minha qualidade, mas sempre com a ajuda da equipe, porque preciso e acho que temos muita qualidade no elenco. Espero que seja uma ótima temporada", disse ele.