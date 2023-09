Ir para a Libertadores vale muito, diz Rodrigo Caetano, diretor do Atlético-MG

Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético-MG, admite que o clube ficou muito abaixo da expectativa em 2023. Mas ainda há como minimizar os prejuízos: a ordem é buscar a recuperação no Brasileirão e uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.

O Atlético-MG ocupa, no momento, a nona colocação na classificação do Brasileirão. A troca da comissão técnica - com a saída de Eduardo Coudet e a chegada de Luiz Felipe Scolari - custou muito para o clube, que passou por muitos problemas para se adaptar às mudanças.

"Ir para a Libertadores vale muito, se ela não vier, a conta é muito pesada", afirmou o dirigente, em entrevista à Rádio Itatiaia na noite desta segunda-feira.