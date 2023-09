Internacional x São Paulo: prováveis escalações e informações do jogo pelo Brasileirão

São Paulo deve ir a campo com força máxima

Em função da necessidade de por fim ao momento ruim no Campeonato Brasileiro ? somada ao longo período de 12 dias sem partidas ?, o São Paulo deve ir a campo nesta quarta praticamente com força máxima, mesmo o compromisso acontecendo apenas quatro dias antes do jogo de ida da final da Copa do Brasil, diante do Flamengo. A decisão está marcada para domingo, às 16 horas, no Maracanã.

Recuperado de um estiramento na parte posterior da coxa direita, Caio Paulista deve retornar à lateral esquerda titular do time. Ele assume a vaga de Welington, que retornou nesta manhã do Marrocos com o elenco da Seleção Brasileira Pré-Olímpica após adiamento do segundo amistoso que as equipes fariam devido a um terremoto que atingiu o país africano. No entanto, como não participou do treino desta terça, é desfalque para o confronto.

Além disso, Dorival Júnior não terá à disposição o convocado James Rodríguez, que enfrenta o Chile com a Colômbia, às 21h30 desta terça-feira. Já Arboleda, que também joga nesta noite, no duelo entre Equador e Uruguai, está suspenso devido ao cartão vermelho recebido na derrota para o América-MG, na rodada passada.

O atacante David, embora recuperado de edema ósseo no joelho direito e lesão ligamentar no tornozelo direito, não pode enfrentar o Internacional, clube que o emprestou ao São Paulo, devido a questões contratuais. Já o jovem Patryck está recuperado de lesão e fica disponível para a partida.