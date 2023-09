Goleiro Mateus, campeão da Copinha com o Palmeiras, comenta passagem na Europa: "Experiência muito boa"

O goleiro Mateus, do Palmeiras, voltou a treinar com a equipe e esteve na Academia de Futebol para o treino do elenco principal nesta terça-feira. O atleta de 21 anos está no Verdão desde o sub-15, mas foi emprestado à Portimonense, de Portugal, em agosto de 2022 por uma temporada.

No sub-23 do clube europeu, Mateusão, como é conhecido, disputou sete partidas. O goleiro, que foi titular na conquista inédita da Copinha em 2022, comentou sobre a experiência que adquiriu após um ano no futebol português.

"Do ponto de vista de experiência adquirida, foi uma boa temporada lá. Pude estar com o elenco profissional, na Primeira Divisão portuguesa, e aprendi muito com a equipe, com o treinador. Foi uma experiência de vida também. Aprendi novas culturas e, principalmente, de futebol, estilo de jogo diferente. Uma experiência muito boa", destacou.