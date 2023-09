Flamengo, desfalcado, tenta manter embalo contra o Athletico em Cariacica

O Campeonato Brasileiro volta a ser disputado nesta quarta-feira (13), após a paralisação por conta das Eliminatórias da Copa do Mundo. Na abertura da 23ª rodada, o Flamengo receberá o Athletico-PR no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), a partir das 21 horas e 30 minutos (de Brasília).



O duelo de rubro-negros será o quarto em 2023. O Furacão venceu o confronto do primeiro turno por 2 a 1, na Arena da Baixada, mas perdeu os dois seguintes, pelas quartas de final da Copa do Brasil, por 2 a 1 no Maracanã, e 2 a 0, em Curitiba.



O Flamengo aparece na quarta colocação com 39 pontos e vem de duas vitórias e um empate em três jogos, com destaque para o triunfo diante do líder Botafogo na rodada passada. Já a equipe paranaense vem de três empates consecutivos, contra Goiás, Fluminense e Atlético-MG, e é o sétimo colocado na tabela com 34 pontos.



O confronto será marcado pelos desfalques de ambos os lados. A situação no Flamengo, entretanto, é bem pior. Suspensos pelo terceiro amarelo, Bruno Henrique e Ayrton Lucas não estarão em campo.



Baixa de última hora após sentir lesão na coxa direita, o lateral-esquerdo Filipe Luís também será desfalque. Ele se junta a Arrascaeta, Luiz Araújo e Guillermo Varela, todos fora da partida por questões físicas. Servindo a seleção do Chile nas Eliminatórias, o volante Erick Pulgar será poupado da viagem a Cariacica.



Além disso, o técnico Jorge Sampaoli tem dúvida no gol. O goleiro Matheus Cunha retornou após servir a seleção brasileira olímpica e disputa posição com o argentino Rossi, que pode finalmente estrear pelo clube.

Partida entre Athletico-PR e Flamengo

No Athletico, as baixas serão duas por questão disciplinar e uma por lesão. O volante Fernandinho, expulso contra o Galo, e o atacante Vitor Roque, terceiro amarelo, estão suspensos. O goleiro Bento, por sua vez, segue em tratamento de uma lesão muscular na coxa.



O Furacão ainda tem quatro atletas que serviram suas seleções nas Eliminatórias e dependem de reavaliação para entrarem em campo. Os argentinos Zapelli e Esquivel não devem ser problema, mas Arturo Vidal (Chile) e Canobbio (Uruguai) não têm presença garantida.