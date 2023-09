Flamengo confirma lesão de Filipe Luís e lateral deve ser desfalque na final da Copa do Brasil

O atleta Filipe Luís sofreu uma lesão na posterior da coxa direita. Não foi relacionado e segue tratamento no CT. #CRF ? Flamengo (@Flamengo) September 12, 2023

O substituto de Filipe Luís contra o Furacão ainda é uma dúvida, já que Ayrton Lucas cumprirá suspenso por terceiro amarelo. A expectativa é de que Jorge Sampaoli improvise outro jogador na posição.

Já no jogo de ida contra o São Paulo, que será disputado neste domingo no Maracanã, Ayrton deve começar como titular. Dependendo de sua recuperação, Filipe Luís poderá ter condições de atuar na volta, que acontecerá no dia 24, no Morumbi.

O embate entre Flamengo e Athletico-PR está marcado para às 21h30 desta quarta-feira. Como o Maracanã ainda está fechado, os cariocas mandarão a partida no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).