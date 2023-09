Estados Unidos goleiam Omã em amistoso internacional; México empata com o Uzbequistão

WINNESOTA DUB ?? pic.twitter.com/qdZMjhCqig

Os norte-americanos abriram o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Folarin Balogun aproveitou o rebote do goleiro para bater para o gol vazio. O segundo tento saiu só na etapa complementar. Aos 14, Brenden Aaronson cobrou uma falta da entrada da área e contou com um desvio matador da barreira para ampliar a vantagem dos donos da casa.

Com 34 minutos, foi a vez de Ricardo Pepi marcar o seu. O atacante dominou dentro da área e teve calma para girar e finalizar entre os defensores. A finalização rasteira morreu no canto esquerdo do gol de Omã. Antes do apito final, aos 45, Khalid Al-Braiki fez contra e fechou a contagem, 4 a 0 para os EUA.

O México também esteve em campo nesta terça-feira, para um amistoso contra o Uzbequistão. Diferentemente dos EUA, os mexicanos não tiveram uma partida tão fácil. Após uma partida emocionante, as equipes empataram em 3 a 3.