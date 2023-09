Dono do Vasco, 777 Partners negocia a compra do Everton, da Inglaterra

O grupo de investimentos 777 Partners deve ampliar sua rede de clubes de futebol ao redor do mundo. Segundo o jornal inglês BBC, a empresa americana está perto de concretizar uma negociação pela compra do Everton, time que joga a Premier League.

A 777 Partners teria oferecido cerca de 600 milhões de libras (cerca de R$ 3,7 bilhões na cotação atual) para assumir o controle do clube inglês. O grupo é dono do Vasco desde 2022, além dos times Genoa, da Itália, Standard Liège, da Bélgica, Red Star, da França, Hertha Berlim, da Alemanha, Sevilla, da Espanha, e Melbourne Victory, da Austrália.

Em março deste ano, o Everton publicou o seu balanço financeiro mostrando um déficit pela quinta temporada seguida, com prejuízos estimados em 430 milhões de libras. Dois meses depois, a diretoria do clube recusou uma proposta do próprio 777 Partners.