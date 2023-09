Diogo Barbosa fala sobre desconfiança da torcida da Fluminense, mas afirma: "Fui muito bem recebido"

Diogo Barbosa vem tendo sequência após a lesão de Marcelo e o lateral foi destaque na última rodada do Campeonato Brasileiro, na qual marcou o gol da vitória sobre o Fortaleza, no Raulino de Oliveira.

Classificação e jogos Brasileirão

O Fluminense está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, 13 atrás do líder Botafogo. O Tricolor Carioca tem mais uma semana de preparação até o próximo compromisso pelo torneio, o clássico diante do Vasco. A bola rola no dia 16, às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.