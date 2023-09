Diniz fala sobre ter jogadores do Fluminense na Seleção: "Eles têm qualidade de integrar o grupo"

O Fluminense se prepara para o clássico contra o Vasco sem poder contar com o técnico Fernando Diniz. O comandante está com a Seleção Brasileira na disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Diniz convocou o zagueiro Nino e o volante André. O treinador valorizou a presença de ambos na Seleção.

"É muito bom tê-los aqui, pois a gente trabalha junto no Fluminense. Só que isso não é a maior importância que eles têm aqui. Eles têm qualidade de integrar o grupo da Seleção", disse.