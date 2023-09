Corinthians abre nesta terça-feira a venda de ingressos para o duelo contra o Grêmio

A abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano, e membros adimplentes do plano Meu Amor será às 13h.

Classificação e jogos Brasileirão

Na sequência, às 15h, os sócios do Corinthians com mais de 40 pontos terão acesso aos ingressos. A partir das 17h, será a vez dos membros do Fiel Torcedor que tenham mais de 20 pontos.

No dia seguinte, será realizada a abertura das vendas de entradas para os demais sócios do clube, às 11h. A venda geral dos ingressos ocorrerá apenas na quinta-feira, a partir as 15h.

No confronto diante do Grêmio, pelo Brasileirão Assaí 2023, membros do plano Minha Vida terão descontos de 30% a 62%, os do plano Minha História terão descontos de 26% a 51% e os do plano Meu Amor, 20%.

Valores dos ingressos do Corinthians por setor