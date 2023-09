Contra o Cruzeiro, Santos pode amargar terceira derrota seguida pela primeira vez na temporada

As sequências negativas do Santos nos últimos anos

Classificação e jogos Brasileirão

Com apenas 13 vitórias em 46 partidas, o Santos chegou a sofrer duas derrotas seguidas duas vezes no ano, em maio e em junho. Primeiro, perdeu para Audax Italiano (2 a 1), pela Sul-Americana, e para o Bragantino (2 a 0), pelo Brasileirão, mas empatou com o Bahia (1 a 1) no compromisso seguinte ? que acabaria resultando na eliminação santista na Copa do Brasil, nos pênaltis.

Praticamente um mês depois, o Peixe foi superado no clássico contra o Corinthians (2 a 0) e pelo Flamengo (3 a 2), pelo Nacional. Outra vez, a terceira partida terminou em igualdade — com o Blooming (0 a 0), pela Sul-Americana, no que foi a estreia de Paulo Turra como técnico do time.

A última vez que o Alvinegro Praiano sofreu três derrotas seguidas aconteceu na última temporada. Em setembro de 2022, o clube paulista perdeu para Goiás (2 a 1), Ceará (2 a 1) e Palmeiras (1 a 0) em sequência — todos os jogos foram válidos pelo Campeonato Brasileiro. Já em 2021, tal feito negativo foi ao menos repetido quatro vezes.

Por fim, com possíveis estreias, o Santos enfrenta o Cruzeiro às 19h (de Brasília) da próxima quinta-feira, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Peixe ocupa a 17ª posição da competição, com 21 pontos — um a menos que o Bahia, primeiro clube fora do Z4. A Raposa é a 12ª, com 26 unidades.