Conmebol define potes do sorteio da Libertadores feminina; Corinthians e Palmeiras são cabeças de chave

Além dos clubes paulistas, o Independiente Santa Fe, da Colômbia, e o Boca Juniors, da Argentina, também serão cabeças de chave. Ao todo, 16 clubes participam do torneio e serão divididos em quatro grupos na primeira fase.

Após isso, os dois melhores de cada grupo avançam à fase eliminatória, que será disputada em jogo único até a grande decisão.

O Internacional também representa o Brasil no campeonato, pois foi vice-campeão do Brasileirão em 2022. O clube gaúcho estará no pote 4. O sorteio está marcado para esta sexta-feira, às 13 horas (de Brasília), na sede da Conmebol, no Paraguai.