Conheça o jovem Fernando Vera, 'cara nova' no profissional do Corinthians

Vera é um defensor paraguaio de 18 anos que chegou ao Timão no final de julho. Apesar do mesmo sobrenome, o garoto não tem qualquer relação de parentesco com o volante argentino Fausto.

Fernando estava no Ska Brasil, ex-Osasco Futebol Clube, e chegou a princípio para a equipe sub-20 do Corinthians. No entanto, o jovem ainda não entrou em campo pelo time comandado por Danilo, que hoje conta com João Pedro Tchoca e Renato como zagueiros titulares.

O jovem paraguaio cumpriu quase toda sua base no Cerro Porteño, clube que defendeu até o início deste ano, quando se transferiu para o Ska Brasil. O vínculo de Fernando Vera com o Timão é válido até junho de 2026.

Na atividade de segunda-feira, Fernando treinou ao lado de João Pedro Tchoca em um setor do gramado, enquanto o restante do grupo fez atividades em campo reduzido e de explosão. O garoto não realizou o trabalho tático com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que veio em sequência.

Enquanto não entra em campo pelo sub-20, Fernando Vera vem sendo observado de perto pela comissão técnica do profissional. O jovem segue à disposição para o Timãozinho, que tem pela frente o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil da categoria.