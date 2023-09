Com quarto pior ataque, Santos é o time que menos finaliza no Brasileirão de 2023

Imagens do trabalho desta segunda-feira! ? pic.twitter.com/kDfzfn7s3e ? Santos FC (@SantosFC) September 11, 2023

Classificação e jogos Brasileirão

No entanto, como tem índice de 35,59% de aproveitamento, os atletas do Santos acertaram a meta rival 79 vezes, o que mantém o clube na lanterna da lista no quesito. Portanto, foram 143 chutes errados, quantidade que deixa o Peixe apenas atrás do Coxa Branca neste fator.

A título de comparação, o clube da Baixada Santista efetuou 27 disparos a menos que o Vasco, segundo clube com menor número de finalizações no Brasileirão 2023, mas que tem um jogo a menos. O Bragantino, líder do ranking na estatística, soma 341 chutes totais, ou seja, 119 a mais.

Por sua vez, o time com maior percentual de acerto nas finalizações é o Fluminense — sétimo colocado na lista de chutes totais (294) —, com 43,20%. Dessa forma, acumula 127 acertos.

Por fim, com o intuito de modificar esse cenário, o Santos volta a campo na próxima quinta-feira (14), quando recebe o Cruzeiro, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Brasileirão. O Peixe ocupa a 17ª posição da competição, com 21 pontos — um a menos que o Bahia, primeiro clube fora do Z4. A Raposa é a 12ª, com 26 unidades.