Com mais uma goleada, Espanha bate o Chipre por 6 a 0

Com um inicio de segundo tempo mais calmo, Luis de la Fuente optou por substituições em sua equipe e não demorou muito tempo para elas surtirem efeito. A partir dos 24 minutos do segundo tempo a equipe espanhola resolveu acabar com o jogo, e o atacante do Real Madrid, Joselu, ampliou a vantagem para os espanhóis. Aos 27 minutos, Ferrán Torres fez o quarto e aos 32, Álex Baena fez o quinto.

Ferrán torres, jogador do Barcelona, ainda marcou seu segundo gol e o sexto dos espanhóis, fechando a conta aos 38 minutos.