Com homenagens às vitimas de terremoto, Marrocos vence Burkina Faso

O Marrocos venceu Burkina Faso nesta terça-feira, por 1 a 0, graças ao gol de Amine Adli. O amistoso foi marcado por homenagens às vítimas do terremoto que abalou o território marroquino na última semana.

A seleção marroquina, liderada por Hakimi, do PSG, iniciou o jogo com mais posse de bola, mas sem criar tantas chances de gol, até que aos 36 minutos do primeiro tempo, Azzedine Ounahi tabelou dentro da área com Amine Adli e marcou o único gol do jogo.

A comemoração do gol foi marcado pela homenagem dos jogadores para as vítimas do terremoto que aconteceu em Marrocos na última semana. A renda do jogo será destinada para os sobreviventes do terremoto.