Com gol de pênalti no fim, Venezuela vence o Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Nesta terça-feira, a Venezuela venceu o Paraguai, por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, o último compromisso desta data Fifa de setembro. Rondón foi o autor do gol, de pênalti, na reta final da partida que ocorreu no Estádio Monumental de Maturín.

Com este resultado, a Venezuela, do atacante do Santos, Soteldo, ultrapassa o Paraguai na tabela e soma seus primeiros três pontos nas Eliminatórias, na quinta colocação. Os paraguaios, do capitão do Palmeiras Gustavo Gómez, está em sétimo, com um.