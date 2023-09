Com físico em dia, Luciano participou de 90% dos jogos do São Paulo no ano

Em comparação com os anos anteriores, o número de participações do atacante é bem maior. Em 2022, por exemplo, somou 3.567 minutos em campo. Neste ano, em setembro, já são 3.161. Foram 59 partidas na última temporada, 41 como titular.

Já em 2021 os dados são ainda piores. Com somente 40 jogos (29 de titular), Luciano ficou em campo por cerca de 2.669 minutos.

? Mais um pouco da nossa segunda-feira no CT da Barra Funda. #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/fGC9or4N8P ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 11, 2023

O São Paulo espera contar com o camisa 10 de forma saudável para a final da Copa do Brasil, diante do Flamengo. A primeira partida da decisão está marcada para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Já a volta acontece uma semana depois, no mesmo horário, no Morumbi.

Antes disso, o Tricolor vai até o Beira-Rio para enfrentar o Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá início às 21h30 desta quarta-feira (13).