Com clássicos, CBF detalha tabela da 25ª a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

A CBF divulgou nesta terça-feira a tabela com datas, horários e locais das 25ª, 26ª, 27ª, 28ª e 29ª rodadas do Campeonato Brasileiro, que acontecem entre os dias 30 de setembro e 26 de outubro.

A entidade ainda esclareceu que algumas partidas podem sofrer ajustes já que cinco clubes brasileiros permanecemseguem na disputa da Copa Sul-Americana (Corinthians e Fortaleza) e da Copa Libertadores (Fluminense, Internacional e Palmeiras)

Os destaques deste período são, principalmente, três clássicos. No dia 30 de setembro (sábado), o São Paulo recebe o Corinthians, no Morumbi, às 18h30 (de Brasília), pela 25ª rodada. Na rodada seguinte, Palmeiras x Santos medem forças, no Allianz Parque, no dia 8 de outubro (domingo), às 16 horas. Já na 29ª rodada, terá um Choque-Rei, também no Allianz Parque. Palmeiras x São Paulo se enfrentam no dia 25 de outubro (quarta-feira), às 21h30.