São Paulo encerra preparação para jogo contra o Inter; veja provável escalação

O elenco do São Paulo encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Internacional, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate acontece, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Na atividade desta manhã, no CT da Barra Funda, o técnico Dorival Júnior mais uma vez contou com o lateral-esquerdo Caio Paulista, recuperado desde a semana passada de um estiramento na parte posterior da coxa direita. Ele deve ser o titular da equipe na vaga de Welington, que retornou do Marrocos com a seleção pré-olímpica nesta terça, mas não participou do treino. Assim, passa a ser desfalque para o confronto.

Outra novidade do treino foi a presença de Ferraresi, que voltou aos treinamentos após se recuperar de cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho direito, realizada em 5 de fevereiro. Sem atuar desde janeiro, o defensor venezuelano treinou sem limitações com o restante do grupo são-paulino e, agora, inicia o processo de retomada de ritmo para voltar a ser relacionado.