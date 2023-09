Chile tem gol anulado e fica apenas no empate com a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas

Valdés foi o dono da primeira chance do Chile no início do primeiro tempo. Ele cabeceou e viu Vargas fazer uma defesa segura. Pouco depois, a bola sobrou nos pés de Erick Pulgar, que arriscou de longe, com perigo, e fez Vargas espalmar. Vidal também arriscou e também parou no goleiro adversário.

Sem dar muita chance para a Colômbia crescer no jogo, os donos da casa tiveram mais uma oportunidade, dessa vez com Echeverría, que acertou a trave, após um bate e rebate na área. A melhor chance dos colombianos foi com Jhon Arias, do Fluminense. A resposta chilena foi quase imediata e Alexis Sanchez desperdiçou uma das chances mais claras, em finalização de dentro da pequena área após passe de Brereton Díaz.

No decorrer do segundo tempo, o meia do São Paulo, James Rodríguez saiu do banco de reservas mais uma vez, entrando no lugar de Carrascal, que tinha um cartão amarelo. Pouco depois dos 25 minutos, o volante do Athletico-PR, Arturo Vidal, precisou ser substituído após sentir dores no joelho direito.

Aos 31 minutos, o Chile chegou a abrir o placar, em cabeceio de Maripán após cobrança de falta de Sánchez, mas o zagueiro estava em posição de impedimento. Valdés ainda teve mais uma chance e mandou por cima do gol de Vargas. James Rodríguez, nos acréscimos, finalizou para fora.