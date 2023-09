CBF define datas e horários dos duelos entre Corinthians e Fluminense pela Copa do Brasil sub-20

A CBF divulgou as informações completas do duelo entre Corinthians e Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil sub-20. A entidade definiu datas, horários e os palcos dos dois jogos entre as equipes.

De acordo com a confederação, o jogo de ida acontecerá nesta quarta-feira, às 15h (de Brasília), no Vale das Laranjeiras, em Duque de Caxias (RJ). Já a volta está prevista para ser jogada na próxima terça (19), às 19h, no Parque São Jorge, em São Paulo (SP). O Timãozinho tem a vantagem de decidir em casa por deter a melhor campanha com relação aos Moleques de Xerém.

O Corinthians se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil sub-20 após bater o Santos nos dois confrontos das oitavas: 2 a 0 na Vila Belmiro e 4 a 3 na Fazendinha. Já o Fluminense também eliminou um rival: os cariocas empataram com o Vasco na ida em 3 a 3 e, em casa, aplicaram uma goleada de 4 a 0 para carimbar a vaga.