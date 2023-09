Julio Casares confirma candidatura à reeleição no São Paulo

Se a gestão de Julio Casares terminasse hoje, o presidente do @SaoPauloFC ficaria contente com o que foi conquistado esportivamente? Ele também confirmou que será candidato à reeleição para a presidência do clube. "Ser protagonista é estar disputando", afirmou.#RodaViva pic.twitter.com/NlNiMP6VTn ? Roda Viva (@rodaviva) September 12, 2023

Outro assunto debatido foi a fornecedora de material esportivo São Paulo, atualmente, a Adidas. É de conhecimento geral que a relação do clube com a marca é conturbada, uma situação que foi confirmada por Casares.

O presidente afirmou que o Tricolor já protocolou diversas reclamações formais e deseja firmar parceria com alguma fornecedora que "pense apenas no São Paulo". Ele também revelou que já existe um acordo próximo com uma outra marca, já que o contrato vigente se encerra ao término de 2023.

"A nossa fornecedora atual é uma grande marca, uma marca mundial, mas é de conhecimento geral que houve falhas terríveis. Todas foram notificadas, colocadas. No plano ético, temos um contrato até o fim do ano e claro que estamos conversando com outros nomes, mas com outra filosofia. O São Paulo tem que ser objeto de desejo dessa marca, quiçá que seja exclusivo no Brasil. Para que se pense 24 horas no São Paulo. Mas para isso, é preciso ter essa comunhão, e hoje está faltando isso", comentou.

"Nós estamos no mercado e muito adiantado com uma grande marca. Precisamos de alguém que pense no São Paulo o tempo todo. Não tem como produzir uma camisa do outubro rosa, por exemplo, e fazer o mesmo material para dois ou três clubes, mudando só um detalhe. Eu quero ter identidade visual", contou.