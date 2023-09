Barcelona tinha acordo para vender zagueiro francês para o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo; entenda

O Barcelona tinha um acordo selado para concretizar a venda do zagueiro Clément Lenglet para o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo da Arábia Saudita, mas o negócio não foi finalizado. Hoje, o atleta atua emprestado pelo Aston Villa, da Inglaterra.

De acordo com o jornal Marca, o clube saudita havia oficializado uma proposta de 8 milhões de euros (cerca de R$ 42 milhões) para contar com o defensor francês de 28 anos que estava encostado. Os catalães viram com ótimos olhos e aceitaram a oferta de forma imediata, mas os árabes não chegaram a um acordo com o atleta, que não tinha vontade de jogar lá.

Diante da negativa por Lenglet, o Al-Nassr continuou no mercado em busca de um zagueiro e trouxe o também francês Aymeric Laporte por 30 milhões de euros (R$ 160 milhões) pagos ao Manchester City. Já o defensor do Barça acabou sendo emprestado para o Aston Villa sem opção de compra e com 75% dos salários pagos pelos ingleses, segundo Fabrizio Romano.